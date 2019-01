7 Meter in 7 Tagen: Schnee-Rekord auf Nordkette

Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen gab’s auf der Innsbrucker Nordkette so viel Schnee in so kurzer Zeit: Sieben Meter sind es mittlerweile, „und zwar nicht punktuell, sondern durchgehend“, berichtete die Stadtführung am Montag. Obwohl der Neuschnee auf einer Schwimmschicht liegt und Stufe 5 herrscht, müsse man sich keine Sorgen machen: Die Schutzbauten sind groß genug und intakt!