Alles wartet jetzt auf Spitäler-Chef Harnoncourt

In welchem Führungsverhältnis zur KUK?

Und ohne Klarstellung darüber, wie das hierarchische Verhältnis zurzumindest teilweise auslaufenden KUK-Geschäftsführung (Heinz Brock und Elgin Drdra)sein wird. Erst ab 1. Juni soll Harnoncourt in der neuen Holdingstruktur arbeiten und möglicherweise auch in die KUK direkt „durchregieren“.