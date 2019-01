Helfer hoffen, dass nun wirklich „Endspurt“ ist

Schneefall wird weniger

Auch in Rosenau am Hengstpass, Ebensee, Gosau und Spital am Pyhrn hieß es am Montag wieder „Schaufeln, was das Zeug hält“.Die Kräfte der Helfer neigen sich langsam dem Ende zu, Claudia Redl, ZAMG-Meteorologin lässt jedoch hoffen: „Der Schneefall wird immer weniger und weniger. Am Mittwoch kann man sich sogar auf einen sonnigen und trockenen Tag freuen.“