Schneelast richtet Millionenschäden an

In Salzburg sind wegen der Schneemassen 17.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. In Rauris, Unken, Lofer, St. Martin und Weißbach warten alle, dass die Straßensperren wieder aufgehoben werden. Weil Teile der Hochkar-Alpenstraße in Niederösterreich wegen extremer Lawinengefahr erneut auch für Einsatzkräfte gesperrt werden mussten, sind am Hochkar bei Scheibbs abermals rund 180 Personen eingeschlossen gewesen.