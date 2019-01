Hunger von Honeder ist noch längst nicht gestillt

Den Wachstumskurs, den die Naturbackstube Honeder in den letzten Jahren hingelegt hat, ist beachtlich: 1993 hatten Reinhard und Helga Honeder den Familienbetrieb mit drei Mitarbeitern in Weitersfelden übernommen, 2007 den Schritt nach Linz gewagt, seit dieser Woche sind mit dem Standorts in Asten gesamt 21 Filialen am Netz. Ein weiteres Geschäft wird heuer fix dazu kommen - und zwar in Linz-Ebelsberg. „Das Projekt hat sich etwas verzögert“, sagt Reinhard Honeder, der heute Chef von 220 Mitarbeitern ist und auch in der Produktion an Schrauben dreht.