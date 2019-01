Oberösterreicher stürmen die Fitness-Studios

Nicht anstellen motiviert

Er bietet am Schillerpark und in seinem neuen Studio in der Salzburgerstraße ein digitales vollautomatisches Zirkeltraining an. An acht Stationen kann man in 30 Minuten Kraft und Herz und Kreislauf trainieren. „Das motiviert, man muss sich nicht mehr anstellen.“ Auch bei diesem Training gilt: Natürlich spielt auch die Ernährung eine Rolle.