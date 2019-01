Gebührendschungel kann für Konsumenten teuer

Die Konsumtenschützer der AK wollen heuer ein besonderes Augenmerk auf den Gebührendschungel legen, und Betroffen helfen. „Immer wieder sind hohe Spesen und Gebühren Anlass für Unverständnis und für Anfragen bei den AK-Experten“, so Konsumentenschützer Christian Koisser. Das Aus für das Verbot der Bankomatgebühr bereitet den Kunden Sorge. „Damit ist der Zugang zum eignen Geld mit Kosten verbunden“, ruft Koisser in Erinnerung. Es gibt auch Beispiele aus anderen Branchen, die ihre Gewinne durch Gebühren aufbessern. „Einem Versicherungsnehmer, der seinen Polizzeninhalt anzweifelte und der zur Überprüfung um Übermittlung seines Antrags anfragte, wurden dafür 20 Euro verrechnet“, so Koisser.