Vorwürfe um Prügelattacken

„Diese Vorwürfe sind völlig aus der Luft gegriffen. Natürlich gibt es hin und wieder Streitigkeiten an unserer Schule, aber die gibt es in jeder Bildungseinrichtung“, erklärt Direktorin Ursula Piller von der NMS Mattersburg. Seit Herbst leitet Piller nun die Bildungseinrichtung im Landesnorden und nach den Vorfällen rund um einen Jugendlichen der mit einer Signalpistole im Umfeld der Schule hantierte, sollen auch körperliche Attacken unter den Schützlingen an der Tagesordnung stehen. Schuld daran soll laut den angeblich besorgten Eltern der „hohe Anteil an Migranten“ in der Schule sein. Doch für Piller kein haltbarer Vorwurf: „Ich weiß den Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund jetzt nicht genau, aber er liegt jedenfalls unter dem burgenländischen Schnitt.“