Canisibus: Ein ganzer Teller voll Wärme

Caritas-Kältetelefone und Hotlines

Ob Suppen kochen, Anrufe beim Kältetelefon annehmen, bedürftige Menschen medizinisch versorgen oder Wärmestuben organisieren - alleine bei der Caritas in Wien sind derzeit rund 750 Freiwillige in der Winternothilfe im Einsatz. Sie helfen, wie zahlreiche andere Ehrenamtliche in ganz Österreich, dabei, dass in unserem Land möglichst niemand auf der Straße erfrieren muss.



Wien: 01/ 480 45 53 (0-24 Uhr)

Eisenstadt: 0676/ 837 303 22 (8-22 Uhr)

Steiermark: 0676/ 880 15 111 (19-24 Uhr)

Kärnten: 0463/39 60 60 (20-6 Uhr) oder Tagesstätte Eggerheim: 0463/ 555 60 38 (8-18 Uhr)

Salzburg: 0676/ 848 210 651 (Mo-Fr 0-24 Uhr, Wochenende 14-8 Uhr am Folgetag)

Tirol: 0512/21 447 (0-24 Uhr)

Vorarlberg: 05522/ 200 1700 (8-12 und 13-16 Uhr). Notschlafstelle Jahnplatz Feldkirch: 05522/ 200 1200 (16.30-8 Uhr)