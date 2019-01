Mädchen bringen Mutter wegen Handyverbots um

Mit zahlreichen Stichverletzungen und einer Schusswunde wurde Ericka Hall am Freitag vergangener Woche im Vorgarten ihres Hauses in der Kleinstadt Magnolia im US-Bundesstaat Mississippi gefunden - das Messer, mit dem sie von ihren Töchtern angegriffen wurde, steckte noch in ihrem Rücken. Das traurige Ende eines Streits, bei dem es um ein von Hall verhängtes Handyverbot für die beiden Töchter ging.