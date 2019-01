Heim für Senioren und vernachlässigte Kühe geplant

Senioren ebenso wie vernachlässigte Kühe sollen in Neu-Delhi künftig in einer speziellen Einrichtung zusammenleben. In dem Pilotprojekt gehe es darum, „dass Kühe und ältere Bürger koexistieren, sich umeinander kümmern“, sagte Entwicklungsminister Gopal Rai am Donnerstag bei der Vorstellung eines Programms, das auch Maßnahmen für andere tierische Bewohner der indischen Hauptstadt vorsieht.