Sorgen & Nöte der Spitalsmitarbeiter ernst nehmen!

Nichts ist vom Himmel gefallen

Wie auch immer, er hat sich nun in einer Art offenem Brief (nicht nur) an die Belegschaft des Med Campus gewandt, um zur aktuellen Situation Stellung zu nehmen. Ein Kernsatz darin: „Die bestehende Ressourcenknappheit ist ja auch nicht ,vom Himmel gefallen‘, sondern vielmehr den unzureichenden Maßnahmen in den Bereichen Ausbildung, Entlohnung und Arbeitsbedingungen geschuldet. Darüber wurde von Seiten des Betriebsrates in fast jedem Termin in den letzten drei Jahre aufmerksam gemacht.“