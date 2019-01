Muskel-Snack: Die 5 besten Eiweißriegel

Mit 20 Gramm hochwertigem Eiweiß, 22 Gramm Ballaststoffe, weniger als 200 Kalorien und 3 Gramm Zucker überzeugt der All Stars Clean Bar Riegel mit guten Nährwerten und ist geeignet für eine Diät als Mahlzeitersatz oder zum Muskelaufbau nach dem Training. Tolle Auswahl an verschiedenen Geschmacksrichtungen wie „Double Chocolate“, „Cookie and Cream“ oder „Peanut Butter“.