„Sehr große“ Lawinengefahr breitet sich weiter aus

Lawine abgesprengt

In der Steiermark hingegen, wo im Norden bereits seit Dienstag sehr große Gefahr von Lawinenabgängen herrscht, konnte die Lage etwa am Präbichl durch kontrollierte Abgänge etwas entschärft werden (siehe Video). Weitere Sprengungen sollen am Freitag, sobald sich das Wetter gebessert hat, folgen. In exponierte Lagen, wie etwa am Dachstein, sind wegen Wind, Lawinengefahr und hoher Schneemengen die Skigebiete nicht in Betrieb.