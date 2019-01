Beteiligter (29) bleibt in Untersuchungshaft

Jener Mann (29), der wegen einer möglichen Verwicklung in den spektakulären Mafia-Mordanschlag drei Tage vor Weihnachten mitten in der Wiener City am 25. Dezember verhaftet worden war, muss in Untersuchungshaft bleiben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Wien am Dienstagabend mit. Der Mann hatte ursprünglich als Zeuge gegolten, wurde später jedoch von der Staatsanwaltschaft der Beitragstäterschaft verdächtigt.