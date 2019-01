Hüttenwirt und Mutter per Hubschrauber geborgen

Neue Straßensperren

Auch wenn die Gesäusestraße (B146) von Admont in Richtung Gstatterborden am Dienstag vorübergehend wieder geöffnet wurde, sind in der Steiermark weiterhin 30 Straßen gesperrt. Am Dienstag neu hinzugekommen sind wegen Lawinengefahr zwei Gemeindestraßen in Pusterwald, die Brücklgrabenstraße in Turnau auf einer Länge von sechs Kilometern sowie die Loserstraße in Altaussee (ab Straßenkilometer 6). Am Loser wurde ein Notweg für die Einsatzkräfte eingerichtet, der Skibetrieb der Bergbahnen wurde eingestellt. Auch am Präbichl stehen die Lifte still.