Teenager in der Startelf! So schied Liverpool aus

Firmino und Salah kamen für die letzten 20. Minuten

Danach überraschte es keinen, dass Liverpool das Spiel verlor. Nach dem 0:1 zur Halbzeit konnte Origi (51.) mit einem schönen Schuss noch ausgleichen, aber in der 55. Minute kam Ruben Neves, überraschte mit einem Weitschuss Mignolet und beförderte damit seine Mannschaft in die nächste Runde. Klopp brachte noch Firmino und Salah für die letzten 20 Minuten, doch am Resultat änderte sich nichts mehr. Vielleicht wird das nächstes Jahr was, mit Liverpool und dem FA-Cup. Wenn man nicht mit der Ersatzmannschaft antritt…