Schneechaos in Tirol: Lawinen, Sperren, Warnungen

Die riesigen Schneemassen sorgen in ganz Tirol weiterhin für Probleme! Die kritische Lawinensituation etwa hat sich Sonntagvormittag durch einen Vorfall in St. Anton am Arlberg bestätigt - der jedoch glimpflich endete. Ein Mann war im freien Gelände von einer Lawine verschüttet worden. Er konnte sich noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbst befreien. Zudem gibt es nach wie vor viele Straßensperren. Die Wetterlage führte zu Mittag zur Sperre des Arlbergpasses. Am Vormittag war der Fernpass nach einem Lawinenabgang gesperrt. Und am Nachmittag wurde die Seefelderstraße bei der Staatsgrenze Scharnitz wegen Lawinengefahr dichtgemacht. Das Land Tirol warnt außerdem vor Spaziergängen im Wald!