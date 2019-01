Kugelbomben-Drama: Verkäufer stellte sich

Eine dieser Bomben traf David bei einem missglückten Abschussversuch im Gesicht, tötete den Schüler. Der tödliche Unfall ist auf einen „Anwendungsfehler“ des 17-jährigen Opfers beim Zünden der größten Kugelbombe zurückzuführen, bestätigt das seit Freitagabend dem Staatsanwaltschaft vorliegende Gutachten. Offenbar hatte der Bursch die Wucht der Rakete unterschätzt, die laut Analyse mit 80 Metern pro Sekunde - was 288 km/h entspricht - in die Höhe schoss. Der Teenager, der sie gezündet hatte, „befand sich mit dem Oberkörper in der Flugbahn“.