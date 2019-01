War die älteste Frau der Welt (122) Betrügerin?

Daten aus Ausweis stimmen nicht mit späterem Aussehen von Calment überein

Seine Untersuchungen veröffentlichte Sak nun auf ResearchGate, einem sozialen Netzwerk für Forscher aus allen Bereichen der Wissenschaft, unter dem Titel: „Jeanne Calment: The Secret of Longevity“ (Jeanne Calment: Das Geheimnis der Langlebigkeit). Unter den 17 Indizien für seine These listet der Forscher eine Kopie von Jeanne Calments Personalausweis aus den 1930er-Jahren auf, dessen Angaben etwa über Augenfarbe und Körpergröße nicht mit dem Aussehen der späteren Jeanne übereinstimmen. Als sie berühmt wurde, ließ die Frau demnach auch einige ihrer alten Fotos vernichten.