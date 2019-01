Massenflucht vor Sturm „Pabuk“ aus Urlaubsparadies

Einige Tausend trotzen „Pabuk“

Doch so mancher möchte nicht klein beigeben und will dem drohenden Sturm trotzen. Noch einige Tausend Urlauber harrten deshalb weiter aus - unter ihnen auch Österreicher, die sich u. a. via Twitter zu Wort meldeten. Einer der Urlauber berichtet etwa, seinen Bungalow am Strand vorsichtshalber bereits verlassen und sich in ein Hotel im Landesinneren begeben zu haben. „Noch alles relativ ruhig hier“, ließ er wissen. „Hin und wieder hört man Sirenen …“