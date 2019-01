Frachtschiff verliert 270 Container in der Nordsee

Unwetter sorgte in Dänemark für tödliches Unfalldrama

Der Sturm, der für das Containerunglück verantwortlich ist, fordert die Einsatzkräfte in weiten Teilen im Norden Europas. Erst am Mittwoch sorgte er für eine Tragödie in Dänemark: Bei einem Zugunglück, bei dem vermutlich ein Lastwagen von einem Güter- auf einen Passagierzug geweht wurde, verloren acht Menschen das Leben.