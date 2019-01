„Doppelter“ Arnautovic bewahrt West Ham vor Pleite

Marko Arnautovic ist mit seinen Saisontoren sechs und sieben in der Premier League ins neue Jahr gestartet! Beim 2:2 von West Ham United gegen Brighton and Hove Albion traf Österreichs Fußball-Teamspieler am Mittwochabend in der 66. und 68. Minute für die „Hammers“. Ralph Hasenhüttl eroberte mit Southampton indes ein 0:0 bei Chelsea, Manchester United schlug Newcastle 2:0.