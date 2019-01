Helfer freuten sich über ruhige Silvesternacht

Die Ursache des Feuers ist noch unklar, allerdings besteht der Verdacht, dass es durch eine Silvesterrakete ausgelöst worden sein könnte. Die Exekutive hat Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts der „Fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst“ aufgenommen, heißt es aus dem Landespolizeikommando. Ebenfalls ausrücken mussten die Florianis in St. Georgen, nachdem dort ein Mistkübel in Brand geraten war. Eine ruhige Nacht war es auch für die Sanitäter und Notärzte: Sie wurden zu zwölf Einsätzen entsendet. „Das ist Durchschnitt“, so ein Sprecher der Landessicherheitszentrale. Erfreulich: Es gab keine Verletzten durch Böller.