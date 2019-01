Hunderttausende feierten Jahreswechsel in Wien

Beschallt wurde die Innenstadt am Abend nicht nur mit Pop, Rock, Blues, Samba oder Funk. Denn am Herbert-von-Karajan-Platz stand um 19 Uhr die Live-Übertragung der „Fledermaus“ direkt aus der danebenliegenden Staatsoper am Programm. Interessierte konnten via Großbildschirm die Inszenierung von Otto Schenk begutachten. Klassisch ging es auch im Haus der Musik zu, das seine Pforten öffnete und Gäste einlud, einmal die Wiener Philharmoniker zu dirigieren oder seinen Namen als Mozartkomposition zu hören.