Werden US-Truppen Kurden ihre Waffen überlassen?

Das US-Präsidialamt nahm zu den Angaben nicht Stellung. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums lehnte unter Hinweis auf die noch laufenden Diskussionen einen Kommentar ab.Die USA hatten Mitte Dezember angekündigt, ihre Soldaten aus Syrien abzuziehen. Präsident Donald Trump erklärte zur Begründung, der IS sei besiegt. Zu Weihnachten schilderte er in einem Tweet, dass ihm sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan versichert habe, alles „auszurotten“ was vom IS noch übrig sei.