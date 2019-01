„Schneewittchen“ - Ein Comic wie im Märchen

Lange bevor die Gebrüder Grimm die Geschichte um Schneeweißchen - wie sie in früheren Versionen hieß - in ihre Sammlungen der ‘Kinder- und Hausmärchen‘ aufnahmen, existierten bereits mehrere Fassungen um das junge Mädchen. In den groben Zügen, waren diese freilich immer gleich: ein Kind, mit Haut so weiß wie Schnee, Lippen so rot wie Blut und Haaren so schwarz wie Ebenholz. Dazu eine neidische, mächtige Stiefmutter und sieben Zwerge und das Märchen ist erzählt. Sowohl die zahlreichen Verfilmungen, wie auch den fixen Platz in jeder Geschichtensammlung haben Schneewittchen zu einer Kulturikone werden lassen. Das Team rund um Lylian hat sich an eine weitere Comicadaption getraut und wahrlich Märchenhaftes erschaffen.