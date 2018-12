Comic-Gewinnspiel für die ganze Familie

Schneewittchen

“Es war einmal mitten im Winter..“ so beginnen die Gebrüder Grimm ihre Märchenerzählung rund um ein Mädchen, mit Haut weiß wie Elfenbein, Haaren so schwarz wie Ebenholz und Lippen so rot wie Blut. In den letzten Jahren erfreuen sich die graphischen Adaptionen berühmter Geschichten zunehmender Beliebtheit und auch der Szenarist Lylian hat mit seiner Schneewittchen-Interpretation ein neues, altes Werk hervorgebracht. Mit wunderschönem, hochwertige, Einband brilliert dieser Comic ebenso mit seinen fantastischen Formulierungen und eingängigen Zeichnungen. Gerade das sich die Geschichte mehr an dem ursprünglichen Volksmärchen, als an dem berühmten Zeichentrick, orientiert macht dieses „Bilderbuch“ zum perfekten Lesestoff für all Jene, die wissen wollten wie intrigant die böse Königin in Wahrheit war.



Empfohlenes Lesealter: 12+



Wem könnte esgefallen?

An diesem Comic finden besonders die Leute ihre Freude, die davor vielleicht noch nicht so den Kontakt mit diesen gezeichneten Erzählungen hatten. Natürlich ist die Erzählung um einiges grausamer als die von uns so gewohnten Filme, aber genau da setzt Lylian großartig an um Fans für sein Werk zu gewinnen. Die Goldprägung am Buch lässt es auch als Geschenk hochwertig erscheinen.



Lylian/Vessillier, ISBN: 978-3-96219-142-9, Splitter Verlag