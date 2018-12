Demenzkranker Pensionist in Linz verschwunden

Wegen akuter Brustschmerzen wurde ein 78-Jähriger aus Rohrbach am Abend des 25. Dezember in den Linzer Med Campus III eingeliefert, noch vor Abschluss der Untersuchungen verschwand der Demenzkranke plötzlich. Derzeit läuft eine großangelegte Suchaktion in Linz. Die Polizei bittet um Hinweise.