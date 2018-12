Gier-Affäre: Kopietz gießt mit Mail Öl ins Feuer

Es soll wie eine Erklärung klingen und macht es für die Familie Kopietz vielleicht noch schlimmer. Wie berichtet, gönnte sich die Frau von SPÖ-Urgestein Harry Kopietz in ihrer Zeit an der Spitze eines Kinder- und Jugendvereins Luxus-Gagen, unzulässige Jubiläumsgelder und außerordentliche Gehaltserhöhungen. Auch der Vorwurf der „politischen Einflussnahme“ wiegt schwer. In einem Schreiben erzählte der SPÖ-Grande nun seine Version der Geschichte.