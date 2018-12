„Wir sind für euch am Heiligen Abend da“

Für ein paar Kekse bleibt immer Zeit

Auch die 87 Ortsstellen des Roten Kreuzes, jene vier des Samariterbundes und die Leitstellen sind besetzt. „Wir haben einen Christbaum und auch für ein paar Kekse bleibt Zeit“, erzählt Edith Pointner, die in der Rot-Kreuz-Leitstelle in Linz Dienst versieht: „Erfahrungsgemäß ist es ein normaler Tag, nur in der Zeit am Nachmittag rund um die Bescherung ist es etwas ruhiger“, sagt die Disponentin.