Zug erfasst von Alkolenker (55) abgestelltes Auto

Der 55-Jährige aus dem Bezirk Braunau am Inn war mit seinem Pkw am Freitag gegen 21.45 Uhr auf der Kronleitner Gemeindestraße Richtung Brunning in der Gemeinde Helpfau-Uttendorf unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung geriet er beim dortigen unbeschrankten Bahnübergang links von der Fahrbahn und kam mit seinem stark beschädigten Pkw auf den Gleisen zum Stillstand.