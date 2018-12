Baby im Gebüsch: 2 Männer kommen als Vater infrage

Nach dem Fund des toten Babys einer 18-Jährigen Anfang Dezember im niederösterreichischen Weikendorf will die Staatsanwaltschaft Korneuburg nun die Frage nach dem Vater des Buben mittels molekulargenetischer Untersuchung klären. „Zwei Personen kommen infrage“, so Sprecherin Doris Demler am Donnerstag.