In Salzburg entsteht erste Fachschule für Pflege

„Als Starttermin wurde im Bildungsministerium diese Woche der September 2020 fixiert“, so Klaus Mittendorfer zur „Krone“. Er ist Direktor des MultiAugustinum in St. Margarethen, das derzeit die Schwerpunkte Kulinarik und digitales Marketing und Mediendesign anbietet. Nun kommt ein dritter Zweig. Aufgenommen werden Schüler nach der achten Schulstufe. Arbeiten werden die Absolventen dann vor allem in Spitälern.