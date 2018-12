Fast jeder Flüchtling kommt mit Schleppern

Wie man Schleppern auf die Spur kommen will

Auch der Nachweis, wer die Dienste eines Schleppers in Anspruch genommen hat und wer nicht, dürfte schwierig werden. Auf Anfrage heißt es aus dem Innenministerium, dass man hier auf die Befragung der Flüchtlinge selbst, die Auswertung aller technischen Möglichkeiten und die Zusammenarbeit mit internationalen Partnerdienststellen setzen will. Außerdem will das Ministerium auch Zahlungen an Schlepper als Nachweis heranziehen, was kaum machbar sein dürfte. Über konkrete nächste Schritte zu dem Vorhaben gab es am Mittwoch keine Auskunft.