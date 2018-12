Salzburg will Registrierungspflicht für Airbnb

Land erhofft sich Entspannung für Wohnungsmarkt

Mit dem Schritt will das Land unter anderem den angespannten Wohnungsmarkt entlasten. „Es wird derzeit besonders in der Stadt Salzburg institutionell in Immobilien für die Vermietung auf Online-Plattformen investiert, ohne die Absicht, diese je als Wohnraum für Salzburger zur Verfügung zu stellen“, erklärt Mayer. Der Bürgermeister der Stadt, Harald Preuner, schätzt die Zahl der über Airbnb, Wimdu oder 9flats angebotenen Wohnungen in der Stadt auf mindestens 700, im ganzen Bundesland sollen es erheblich mehr als 1000 sein.