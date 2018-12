Seniorin in eigener Wohnung überfallen und beraubt

Mit Klebeband gefesselt

„Als das Opfer in die Küche gehen wollte, umklammerte einer der Tatverdächtigen die Frau und zerrte sie in ihr Schlafzimmer“, erläuterte Polizeisprecher Daniel Fürst. „Anschließend wurde die 72-Jährige mit Klebeband gefesselt bzw. ihr Mund verklebt.“ Die Täter brachen einen Tresor auf. Während einer der Männer die Beute verstaute, hielt der andere zur Einschüchterung ein Messer in Richtung des Opfers, beschrieb Fürst den Tathergang. Die 72-Jährige blieb unverletzt.