Kritik am Striptease-Trend der Stars und Sternchen

Bei den britischen Fashion-Awards ließ Model Kendall Jenner tief (durch)-blicken. Ihr goldenes Kleid war so transparent, dass man sowohl ihr knappes Höschen als auch deutlich ihre Brüste sehen konnte. Das am höchsten bezahlte Model hat bei Veranstaltungen gerne am wenigsten an. Auch ihre BFF Gigi Hadid schreckt vor Entblößung nicht zurück. Im Gegenteil: Selbst tiefe Temperaturen im winterlichen New York halten sie nicht davon ab, mit offenem Hemd und ohne BH spazieren zu gehen. Jetzt werden immer mehr Stimmen laut, die genug vom Striptease-Trend der Stars haben und fordern: „Zieht euch was an!“.