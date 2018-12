Weiter Unruhe wegen Kanal

Laut ist die Kritik der betroffenen Geschäftsbesitzer in der Neutorstraße. Diese gingen davon aus, dass die Kanal-Grabungen direkt vor ihren Türen bereits Ende November abgeschlossen sind und das auch so von der Stadt kommuniziert wurde. „Es war immer klar, dass bis Ende November der Kreuzungsbereich fertig sein wird und das war er ja auch“, sagt der zuständige Baustadtrat Lukas Rößlhuber (NEOS). Dadurch ist die Befahrung der Hübnergasse wieder möglich.

Auch das Argument mit der fehlenden Kommunikation lässt er nicht gelten. „Es gibt einen regen Email-Verkehr mit den Geschäftsbesitzern, indem wir auch immer alle Fragen beantwortet haben.“

Ein weiterer Kritikpunkt ist die bestehende Umleitung vom Neutor stadtauswärts durch die Reichenhallerstraße. „Wir werden uns anschauen, ob ein rechtsabbiegen in die Hübnergasse von der Neutorstraße aus möglich ist“, erklärt der Baustadtrat.

Bis Jahresende soll die Geschäftszeile wieder normal erreichbar sein. Wie berichtet, mussten auf Grund der Umsatzeinbußen bereits ein Mitarbeiter bei der Konditorei Rainberg gekündigt werden. Der Verlust des Unternehmers beträgt mehr als 600 Euro - täglich.