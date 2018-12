Jason Momoa tanzt bei Premiere für Fans den Haka!

Der „Aquaman“-Hauptdarsteller trat im berühmten „TCL Chinese Theatre“ in Hollywood auf den Roten Teppich und überraschte alle Anwesenden mit einer Tanzeinlage. Der Superheld, der ab 20. Dezember im Kino in der Blockbuster-Verfilmung der bislang als unverfilmbar geltenden DC-Comicfigur Aquaman (man denke nur an die fiesen Aquaman-Witze in der Erfolgserie „The Big Bang Theory“) zu sehen ist, musste bereits in „Justice League“ an der Seite von Batman, Superman und Wonder Woman die Welt retten.