Frau des Mordverdächtigen: „Er ist sehr krank“

„Im Stress immer völlig verwirrt“

In den vergangenen Monaten habe sich ihr Mann aufgrund der Anomalien in seinem Kopf psychisch „stark zu verändern“ begonnen: „Wenn er in Stress geriet, war er immer völlig verwirrt.“ Am Donnerstag stand Tono G. unter Stress - sein Vater hatte wieder einmal einen fürchterlichen Streit mit ihm im Schloss Bockfließ in Niederösterreich begonnen. Minuten später griff der 54-jährige Graf zu einem Gewehr ...