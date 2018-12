William und Kate posieren in Jeans mit den Kindern

Erst kürzlich kündigten Harry und Meghan ihren Umzug in das nahe gelegene Anwesen in Windsor für Anfang nächsten Jahres an. Bisher lebten die beiden auf dem Gelände des Londoner Kensington-Palasts. Sie erwarten im kommenden Frühjahr ihr erstes Baby. Britische Boulevardzeitungen berichteten, das sanierte Frogmore-Cottage aus dem 17. Jahrhundert in Windsor habe zehn Schlafzimmer und Platz für ein Fitness- und ein Yoga-Studio.