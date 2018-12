Neo-Sportchef macht bei Handball-Linz reinen Tisch

Das ging schnell! Drei Tage nach dem Rücktritt von Nermin Adzamija und einen Tag vor dem heutigen Spiel in Hard hat Handball-Linz einen neuen Sportdirektor: Uwe Schneider! Klub-Urgestein, das unter dem aktuellen Trainer Zoltan Cordas 1998 debütierte, die Stahlstädter 16 Jahre am Parkett als „Beißer“ verkörperte, nach dem Karriereende 2014 ein Jahr neben Adzamija Co-Trainer war und diesem nun als Sportchef nachfolgt – vorerst bis Saisonende. „Dann seh’ ich, ob sich’s zeitlich ausgeht“, so der Kaufmännische Angestellte und zweifache Vater. Der beim Stockletzten reinen Tisch macht: