Warnung vor Friedhofsdieben

Aufgelöst und mit Tränen in den Augen standen zahlreiche Besucher der Friedhöfe in Pama, Parndorf und Neusiedl am See vor den Gräbern ihrer Liebsten. Denn vorerst Unbekannte hatten reihenweise wertvolle Vasen, Schalen und Grabschmuck aus Messing von den letzten Ruhestätten der verstorbenen Angehörigen dieser Menschen gestohlen. Auch aus Neudorf wurde ein solcher Raubzug bekannt. Die geschockten Hinterbliebenen erstatteten sofort Anzeige und versuchen nun auch, die Menschen über die sozialen Medien zu sensibilisieren. „Wie kann man nur dermaßen herzlos sein.“ Friedhöfe sind ein heiliger Ort , vor dem selbst Verbrecher Respekt haben sollten", schluchzt eine Betroffene.