Wechselgeld-Betrüger in Lambacher Apotheke aktiv

Zu einem Wechselbetrug kam es am Dienstag gegen 17.55 Uhr in einer Apotheke in Lambach. Zwei unbekannte Täter betraten die Apotheke und einer der beiden fragte um ein Medikament. Als die Apothekerin den Kaufpreis von 3,50 Euro mitteilte, bezahlte dieser mit einem 200 Euro Geldschein. Die Apothekerin nahm den Schein entgegen und legte das Restgeld auf das Verkaufspult zum Medikament.