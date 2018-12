Seniorin (93) um 50.000 Euro betrogen

Mit erfundenen Geschichten, dass sie kein Einkommen habe und sich keine Lebensmittel für die Kinder sowie die Miete leisten könne, betrog die 27-Jährige eine hochbetagte Linzerin, die sie im Oktober 2016 am Bulgariplatz in Linz kennengelernt hatte. Insgesamt ergaunerte die Frau mindestens 50.000 Euro. Jetzt flog der Betrug auf, als die Seniorin 10.000 Euro beheben wollte und dem Bankbeamten erzählte, wofür sie das Geld braucht. Dieser schlug sofort Alarm. Die geständige Mutter eines Kindes, sitzt mit ihrem Baby in U-Haft.