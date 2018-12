Pensionistin sollte für „Missverständnis“ bezahlen

Ein paar Minuten nachdem sie beraubt wurde, rief Christine T. bei ihrer Bank an, um die Sperre der Kreditkarte zu veranlassen. „Der Mitarbeiter hat mir die Sperre auch bestätigt“, schilderte Frau T. Weil sie auf Nummer sicher gehen wollte, rief die 80-Jährige einige Stunden später nochmals das Kreditinstitut an. „Ich war geschockt, denn plötzlich hieß es, die Karte sei noch immer nicht deaktiviert, und der Dieb habe bereits mehr als 4000 Euro ausgegeben“, so die Leserin weiter. Später bestand die Kreditkartenfirma auf der Bezahlung des Schadens, die Bank fand laut der Mindestpensionistin auch keine Lösung. Nach schlaflosen Nächten und mittlerweile äußerst verzweifelt, wandte sich die Leserin an die „Krone“.