Die FPÖ holt sich, was ihr vermeintlich zusteht

… aber politisch gesehen fraglich

Die politische Komponente ist allerdings eine andere. Gerade in einem Hochsteuerland wie Österreich sollte jeder Steuercent, den der arbeitende Bürger für das gemeinsame Wohl leistet, mit besonderem Fingerspitzengefühl ausgegeben werden. Bitter ist, dass nun Millionen Euro Steuergeld statt in Bildung, Entlastung oder Gesundheit in die ohnehin durch Parteienfinanzierung gut gefüllte FPÖ-Kasse fließen sollen. Die FPÖ, die in Regierungsbeteiligung allen Kritikern zum Trotz im ersten Jahr einen guten Lauf hatte, läuft nun Gefahr, sich durch den Duft des Geldes irreleiten zu lassen und den ein oder anderen Wohlgesonnenen mit dieser Klage zu verprellen. Ob sich dieser teure Preis tatsächlich auszahlt?