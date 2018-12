Süße Küchenutensilien, die man einfach haben muss

Kochen - des einen Last - des anderen Laster. Viele Menschen würden gerne, können es aber nicht wirklich und andere haben einfach keine Lust dazu. Dabei hat selbstgemachtes Essen fast ausschließlich Vorteile. Gegenargumente wie der zeitliche Aufwand konnten längst wiederlegt werden. In zahlreichen Kochbüchern wird Schritt für Schritt erklärt, wie man einfach und schnell leckere Gerichte zaubert. Aktuell boomen auch sogenannte One-Pot- beziehungsweise One-Pan-Rezepte, bei denen, wie der Name schon erahnen lässt, alles in einem Topf oder eben in einer Pfanne zusammengeworfen wird. Spontan würden uns für die Contra-Seite nur der Abfall einfallen. Der variiert allerdings auch nach erforderlichen Zutaten. Neben passenden Kochbüchern ist der Wohlfühlfaktor in der Küche essentiell um Spaß am Kochen zu haben. Der muss natürlich bei Anfängern wie auch bei Profis stimmen. Wir haben uns einige Gedanken dazu gemacht und Produkte gefunden, die selbst den größten Kochmuffel an den Herd locken. Und bei den anderen die Liebe zum Kochen noch steigert. Aber sehen Sie selbst!