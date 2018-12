Wow! So sexy sind die ersten Kandidatinnen

Luisa, 22, Serviceassistentin aus Forchheim: Luisa ist gelernte Bankkauffrau und arbeitet aktuell als Serviceassistentin in einem Autohaus. In ihrer Freizeit geht die 22-Jährige gerne und oft ins Fitnessstudio, schwingt das Tanzbein in Clubs oder lässt den Abend mit Freunden in einer Bar ausklingen. Liebevoll und zuverlässig - so beschreibt sich Luisa selbst.